Euro
10.33
Dolar
8.45
BIST 100
1,410.12
Altın
1,906.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu "İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi" konulu oturum İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Yaşam

Bitkilerle boyadığı ipleri geleneksel tezgahta kilime dönüştürüyor

Nevşehir'in Sofular köyünde yaşayan Nezaket Gül, kök boya yöntemiyle elde ettiği çeşitli renkteki iplerle geleneksel tezgahta rengarenk kilimler dokuyor.

Behçet Alkan   | 26.05.2021
Bitkilerle boyadığı ipleri geleneksel tezgahta kilime dönüştürüyor Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Bitkilerle boyadığı ipleri geleneksel tezgahta kilime dönüştürüyor

Nevşehir’de, keçi yününden elde ettiği ipleri araziden topladığı bitkilerle kaynatarak renklendiren Nezaket Gül, geleneksel tezgahta dokuma yaparak rengarenk kilimler ortaya çıkarıyor. Kirmen yardımıyla keçi yününü ipe dönüştüren Gül, ipleri bağ çubuğu ateşinin üzerinde kaynayan kazana atıp, istediği rengi alabilmek için kuruttuğu bitkilerden uygun olanlarla kaynatıyor. Renk oturuncaya kadar devam eden kaynatma işleminin ardından suyla yıkanan ipleri asarak kurutan Gül, kilime vereceği desene göre iplerini ayırıp tezgah başına geçiyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )

Nevşehir’de, keçi yününden elde ettiği ipleri araziden topladığı bitkilerle kaynatarak renklendiren Nezaket Gül, geleneksel tezgahta dokuma yaparak rengarenk kilimler ortaya çıkarıyor.

Sofular köyünde yaşayan ve çocukluğundan beri aynı yöntemle kilim dokuyan 62 yaşındaki Gül, unutulmaya yüz tutmuş geleneği sürdürüyor. Gül, yaz ve sonbaharda ceviz kabuğunun yanı sıra araziden topladığı ebegümeci, üzerlik ve çeşitli bitkilerin yaprak ve saplarını kurutuyor.

Kirmen yardımıyla keçi yününü ipe dönüştüren Gül, ipleri bağ çubuğu ateşinin üzerinde kaynayan kazana atıp, istediği rengi alabilmek için kuruttuğu bitkilerden uygun olanlarla kaynatıyor.

Renk oturuncaya kadar devam eden kaynatma işleminin ardından suyla yıkanan ipleri asarak kurutan Gül, kilime vereceği desene göre iplerini ayırıp tezgah başına geçiyor.

El emeği göz nuruyla geleneksel kilim tezgahında günlerce uğraş veren Gül, ilmik ilmik dokuyarak ortaya çıkardığı ürünleri evinde kullanıyor, yakınlarına hediye ediyor.

Gül, AA muhabirine, köylerinde geçmişte her evde halı veya kilim tezgahı bulunduğunu ancak teknolojinin gelişmesiyle fabrikasyon ürünlere yönelme olduğunu söyledi.

İpler renklendirme için kazanda 5 saat kaynatılıyor

Evinin bir köşesinde bulunan tezgahta kilim dokumanın keyifli olduğunu ve geleneksel yöntemleri kullanarak yıl içinde az sayıda da olsa üretmeye ve geleneği yaşatmaya devam ettiğini anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Araziden çeşitli kabuk ve bitki topluyoruz. İpi hazırlayınca kazanda yaklaşık 5 saat kaynatıyoruz. Renklerin tutması için kaynayan kazana tuz atıyoruz. Kuruduktan sonra da ipleri yumak halinde sarıp tezgahta kilim dokuyoruz. Çevre illerden kök boya kullandığımızı duyanlar arayıp yaptığım iplerden istiyor ama zahmetli olduğu için vermiyoruz. Oğlum, 'annem zaten zor şartlarda yorularak yapıyor' diyerek vermiyor. Evimize gelen misafirler de dokuma yapmayı görüyorlar. Nasıl yapıldığını bildikten sonra aslında zorluğu yok ama şimdiki gençler böyle uğraşmaz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı'
AB ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılamalar hızlandı
Avrupa ülkeleri yaz turizm sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak açıyor
Hong Kong'da kullanılmayan Kovid-19 aşıları çöpe atılmak zorunda kalınabilir
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 157 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bitkilerle boyadığı ipleri geleneksel tezgahta kilime dönüştürüyor

Bitkilerle boyadığı ipleri geleneksel tezgahta kilime dönüştürüyor

Nevşehirli yöresel sanatçı asırlık taş plaklardaki türküleri gün yüzüne çıkarıyor

İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor

Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle iptal edildi

Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi
Şampiyon takım Beşiktaş bayrakları Kapadokya semalarında süzüldü

Şampiyon takım Beşiktaş bayrakları Kapadokya semalarında süzüldü