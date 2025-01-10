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Yaşam

Bisiklet almak için kaynakçı oldu, downhill yarışlarında pistlerin tozunu atıyor

Kayseri'de çocukluk tutkusu bisikleti kaynak işi yaparak alan 19 yaşındaki Kadir İbiş, downhill (yokuş aşağı dağ bisikleti) yarışlarında birçok başarıya imza attı.

Ergün Haktanıyan  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Bisiklet almak için kaynakçı oldu, downhill yarışlarında pistlerin tozunu atıyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Çocukken bisiklete merakıyla internetten downhill videolarını izleyen İbiş'in zaman içinde bu spora olan tutkusu arttı.

Babasının aldığı bisikletle istediği hareketleri yapamayan İbiş, daha sonra bir işte çalışarak para biriktirip istediği tarzda bir bisiklet almaya karar verdi.

Bir tanıdığının tavsiyesiyle kaynak işinde çalışmaya başlayan İbiş, biriktirdiği maaşıyla aldığı bisikletle Türkiye'nin farklı illerinde katıldığı müsabakalarda dereceler elde etti.

İbiş, 2023 yılında Gölcük Downhill Juniorda 2'nci, 2023 Bodrum Enduro Junior'da 3'üncü, 2024 Antalya Kemer Sky To Sea Enduro Junior'da 3'üncü, 2024 Gölcük Downhill Elite'de 3'üncü, 2024 Erzurum Türkiye Downhill Şampiyonası Genç Erkekler'de ise 1. oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki parkurda ve Erciyes Dağı'nda hazırlıklarını sürdüren İbiş, downhill sporcusu Burak Uzun'u örnek alıyor.

Kadir İbiş, AA muhabirine, bisikletle yaşamayı sevdiğini ve çocukken başlayan ilgisinin zamanla daha da arttığını söyledi.

Babasının aldığı bisikletin profesyonel olmadığını, istediği hareketleri yapması için yetersiz kaldığını anlatan İbiş, sürdükçe keyif aldığı sporla daha iyi yerlere gelmek için yeni bir bisiklet almak istediğini ifade etti.

Bunun için çabaladığını vurgulayan İbiş, "Dwonhill sporu için bisiklet almam gerekiyordu. Onun için de ailem fazla destek veremiyordu çünkü bisikletler pahalı. Bu spor da pahalı genel olarak. Lisede metal kaynak bölümünü okudum. Oradan mezun olduktan sonra işe girdim. O işte kaynak yaparak kendi paramı kazandım." dedi.

Katıldığı tüm yarışlarda derece elde etti

Bisikletini yaklaşık 60 bin liraya satın aldığını belirten İbiş, bisikletiyle katıldığı 5 şampiyonada 1., 2. ve 3.'lük dereceleri elde ettiğini dile getirdi.

Kaynak işinde hala çalıştığını anlatan İbiş, "Hem kaynak işinde çalışmak hem de bisiklet sporuyla uğraşmak çok zor oluyor. Haftanın 5 günü kaynakta çalışıp cumartesi pazar da bisiklet sürmek beni epey zorluyor. Havanın iyi olduğu günlerde müsait olamadığım, çalıştığım için yorgun olduğum günler olabiliyor. Toplamda 5-6 yarışmaya katıldım. Girdiğim tüm yarışlarda da derece almayı başardım." diye konuştu.

İbiş, ailesinin bisiklet sporuyla uğraşmasına sıcak bakmadığını kendi işiyle ilgilenmesini istediğini ancak downhill sporunu çok sevdiği için bırakmayı düşünmediğini ve sponsor desteği beklediğini vurguladı.

"Bisiklete bir kere bindikten sonra daha da vazgeçemedim. Büyük ihtimalle de ölene kadar devam ederim." diyen İbiş, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek istediğini kaydetti.

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