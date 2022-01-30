Dolar
13.52
Euro
15.10
Altın
1,791.83
ETH/USDT
2,616.00
BTC/USDT
37,928.00
BIST 100
1,983.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bingöllü besiciler kuzulama döneminin telaşını yaşıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, kuzularının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Bülent Temiz   | 30.01.2022
Bingöllü besiciler kuzulama döneminin telaşını yaşıyor Fotoğraf: Bülent Temiz / AA

Bingöl

Genç ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, zorlu kış mevsimine rağmen en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarıyla ilgilenmeyi sürdürüyor.

Her yıl ocak sonunda başlayan kuzu doğumları nedeniyle besicilerin mesaisi de arttı.

Zorlu kış şartlarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, koyunların doğumlarıyla çektikleri işlerinin zorluklarını unutuyor.

Besicilerden Cemil Temiz, kar yağışıyla hayvancılığın zorlaştığını anlatarak, "Hayvanlara bakım yapılmadığı zaman verim alamazsınız. Bunun için emek veriyoruz. Ayrıca, kuzuların doğumu bizi mutlu ediyor." dedi.

Devlet desteğiyle besicilik yaptığını aktaran Behçet Temiz ise mesleğini zorluklarına rağmen sevdiğini, yeni doğan kuzuların sevinciyle işlerine dört elle sarıldıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da son 24 saatte 234 binden fazla yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Hızlı bulaşan Omicron yeterli bağışıklık sağlamıyor
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Fransa'da 332 bin 398 Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte 137 bin 147 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Bingöllü besiciler kuzulama döneminin telaşını yaşıyor

Bingöllü besiciler kuzulama döneminin telaşını yaşıyor

Göçerlerin ağıllardaki zorlu 'kuzu' nöbeti

Kar kaplanları yaşam için yol açıyor

Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
Bingöl'de yolu kardan kapanan köylerdeki iki hasta için ekipler seferber oldu

Bingöl'de yolu kardan kapanan köylerdeki iki hasta için ekipler seferber oldu
Doğuda kar sonucu yol ve köylerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Doğuda kar sonucu yol ve köylerde mahsur kalanlar kurtarıldı