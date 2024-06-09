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Yaşam

Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) yetişememe riski bulunan 6 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.

Rıdvan Korkulutaş  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

Bingöl

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kimliğini evde unutan veya çeşitli nedenlerle sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri araçlarla sınav merkezlerine ulaştırdı.

Polis ekipleri kent merkezinde 6 üniversite adayına, sınava yetişmesi için yardım etti.

Öğrenciler bu destek sayesinde sınava vaktinde ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.

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