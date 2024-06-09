Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi
Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) yetişememe riski bulunan 6 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.
Bingöl
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kimliğini evde unutan veya çeşitli nedenlerle sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri araçlarla sınav merkezlerine ulaştırdı.
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Polis ekipleri kent merkezinde 6 üniversite adayına, sınava yetişmesi için yardım etti.
Öğrenciler bu destek sayesinde sınava vaktinde ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.