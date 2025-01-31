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Yaşam

Bingöl'de vaşak ve yavruları görüntülendi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ailesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bülent Temiz  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Bingöl'de vaşak ve yavruları görüntülendi

Bingöl

Karlıova ilçesinde yaşayan Serhat Aksoy, aracıyla Yedisu ilçesi kırsalında seyir halindeyken anne vaşak ve 3 yavrusunu gördü.

Aksoy, vaşakların karların içindeki anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Anne ve yavruları, bir süre karların içinde koştuktan sonra gözden kayboldu.

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