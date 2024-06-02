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Yaşam

Bingöl'de polis ekibi kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

Bingöl'de nüfus cüzdanını unutan öğrenci, motosikletli Yunus ekibi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

Rıdvan Korkulutaş  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Bingöl'de polis ekibi kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

Bingöl

LGS merkezi sınavına girmek için TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi'ne giden bir öğrenci, kimlik belgesini unuttuğunu fark etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Yunus ekibi, kız öğrenciyi İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı.

Yunus polisleri sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula yetiştirdi.



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