Bingöl'de hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.
Bingöl
Kırkpınar köyünde oturan 3 aylık hamile Ceylan Argenas'ın (30) rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletti.
Yolun kar yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle Karlıova ilçesinden yönlendirilen sağlık ekipleri, 7 saat süren çaba sonucu düşük yapma riski bulunan Argenas'ı köyden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Tedavisi süren Argenas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.