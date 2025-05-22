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Yaşam

Bilecik'te orman işçileri karşılaştıkları ayıyı cep telefonuyla görüntüledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman işçileri, gördükleri ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Zeki Ceyhan, Muhsin Arslan  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Bilecik'te orman işçileri karşılaştıkları ayıyı cep telefonuyla görüntüledi

Bilecik

İlçeye bağlı Belenalan köyünde ormanda çalışmaya giden işçiler, ağaçlar arasındaki ayıyı fark etti.

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Cep telefonu kamerasıyla kayda giren kişi, araç üzerinden ayıya seslendi.

İlk anda tedirgin olduğu görülen ayı, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu.

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