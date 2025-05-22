Bilecik'te orman işçileri karşılaştıkları ayıyı cep telefonuyla görüntüledi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman işçileri, gördükleri ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bilecik
İlçeye bağlı Belenalan köyünde ormanda çalışmaya giden işçiler, ağaçlar arasındaki ayıyı fark etti.
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Cep telefonu kamerasıyla kayda giren kişi, araç üzerinden ayıya seslendi.
İlk anda tedirgin olduğu görülen ayı, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.