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Yaşam

Bilecik ormanlarında sonbaharın sessizliği "renklerin büyülü dünyasında" yaşanıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti ve çevresindeki ormanlık alanlar, sonbaharda yeşilden sarıya birçok rengin tonlarıyla bezendi.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Bilecik ormanlarında sonbaharın sessizliği "renklerin büyülü dünyasında" yaşanıyor Fotoğraf: Atahan Gezer / AA

Bilecik

Sonbaharda yaprakları sararmaya başlayan kayın, meşe, çam, akçaağaç, söğüt ve karakavak gibi ağaçlar, Küçükelmalı ve Bozcaarmut göletleri ve kıvrımlı yollarla bütünleşti.

Renklerin "büyülü dünyasında" doğa belgesellerini aratmayan manzaralar sunan tabiat parkı ile gölet ve çevresinde yaşanan sessizliği kimi zaman kuş sesleri, bazen de ağaçlardan kırılıp düşen dal parçaları bozuyor.

Özellikle hafta sonları bu bölgelere gelen ziyaretçiler, ağaçların arasındaki yapraklarla kaplı patikalarda yürüyüp doğal güzellikleri inceliyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, ilçenin her mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti'nde sonbaharın tüm renklerinin bütünleştiğini belirten Tekin, "Ağaçlarımız yaprak dökmeye başladığında, bitki örtüsü itibarıyla renkler değişince doğaseverler, sonbahar manzaralarını görmek için Pazaryeri'ne geliyor. Fotoğrafçılar ve yürüyüş yapmayı sevenler yaprak hışırtılarıyla doğanın keyfini çıkarıyor." dedi.

Elif Topçu ise ailesiyle Eskişehir'den geldiklerini ifade ederek tabiat parkının büründüğü renklere hayran kaldıklarını, bölgeyi ilkbaharda yeniden ziyaret etmek istediklerini anlattı.

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