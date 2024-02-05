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Yaşam

Beştepe Millet Camisi'nde yarın "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek

Programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilecek.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Beştepe Millet Camisi'nde yarın "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek

Ankara

Miraç Kandili dolayısıyla yarın Beştepe Millet Camisi'nde "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"6 Şubat Salı günü akşam namazını müteakip Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Gecesi Programı düzenlenecektir. Program vesilesiyle geçtiğimiz sene meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilecektir. Tüm halkımız davetlidir."

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