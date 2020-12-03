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Yaşam

Beşir Derneği Suriyeli engelli sığınmacıya elektrikli motosiklet hediye etti

Beşir Derneği, Suriyeli engelli sığınmacıya elektrikli motosiklet hediye etti.

Ali Ebubekir Tokcan   | 03.12.2020
Beşir Derneği Suriyeli engelli sığınmacıya elektrikli motosiklet hediye etti

İstanbul

Beşir Derneği’nden yapılan açıklamada, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Suriyeli engelli Cuma El Ulyevi’ye dernek tarafından elektrikli motosiklet hediye edildiği belirtildi. 

Suriye’deki iç savaş sırasında ayağını kaybeden ve Hatay’daki tedavisinin ardından çocuklarıyla Darıca ilçesine yerleşen Cuma El Ulyevi'nin kendisine elektrikli motosiklet hediye edilmesi nedeniyle çok mutlu olduğu dile getirildi.

Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, Suriyeli sığınmacının durumundan haberdar olduklarında kendisine yardım etmeyi sorumluluk kabul ettiklerini ve hemen harekete geçtiklerini belirtti.


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Beşir Derneği Suriyeli engelli sığınmacıya elektrikli motosiklet hediye etti

Beşir Derneği Suriyeli engelli sığınmacıya elektrikli motosiklet hediye etti