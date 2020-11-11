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Yaşam

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan SMA hastası Pamir bebek için yardım kampanyası

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken SMA hastası Pamir bebek için bir yardım organizasyonu gerçekleştirdi.

Ercan Doğan   | 11.11.2020
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan SMA hastası Pamir bebek için yardım kampanyası

İstanbul

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken SMA hastası Pamir bebek için bir yardım organizasyonu gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kızı Elgiz Nur Çebi Yavuz ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in katılımıyla gerçekleştirilen yardım organizasyonu, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Canlı yayına katılan sanatçılar Ceyda Düvenci, Ozan Dolunay, Sarp Apak ve Şevval Sam, Pamir bebeğe destek olacaklarını belirterek vatandaşları destek olmaya davet etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda da "SMA hastalığıyla mücadele eden ve iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken Pamir bebek desteklerinizi bekliyor." çağrısında bulundu.

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