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Yaşam

'Bereketin sembolü' kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan ve doğaya bırakıldıktan sonra yeniden kafeslere alınmaya başlanan kelaynaklardan bu yıl yüksek sayıda yavru bekleniyor.

Yasin Dikme   | 03.07.2020
'Bereketin sembolü' kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi

Şanlıurfa

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana Birecik ilçesinde Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üretme İstasyonu'nda korunuyor. 

İstasyonda 43 yıl önce 2 erişkin ve 9 yavruyla başlayan üretim çalışmaları neticesinde kuşların sayısı 244'e ulaştı.

Bu yıl da üremeleri için ilkbahar aylarında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanına bırakılan kelaynaklar, göç mevsimi geldiği için tekrar kafeslere alınmaya başlandı.

Geçen yıl 25 yavruyla kafeslere dönen kelaynaklarda bu yıl ilk gün 40 yavruya ulaşıldı. Yaklaşık 10 gün daha devam etmesi beklenen dönüşlerle yavru sayısının daha da artması bekleniyor.

Yavru artışında iklim şartları etkili oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kelaynakların çok hassas hayvanlar olduğunu belirterek, bölge halkının "bereketin sembolü" olarak gördüğü kuşların korunması için üretme istasyonunda özenle bakıldığını ifade etti.

Doğaya bırakılan ve yeniden kafeslere alınan kuşların sağlık kontrollerinin uzman görevlilerce yapıldığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kuşlarımız halkalanıp kayıt altına alınıyor. Alınan kan örnekleri Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinin iş birliğiyle inceleniyor ve yavrularımızın erkek veya dişi olduklarının tespiti yapılıyor. Bu yıl bereketli bir yıl geçiyoruz. Şu anda beklentilerimizin üzerinde yavru aldık. Kafese aldığımız yavrularımız şu anda 40'a ulaştı. Sayımız artıyor. Bu sayının 60'a yakın olacağını düşünüyoruz. Bu yılki verimimizin nedeni iklim şartlarının çok uygun olmasıydı. İklim çok iyi geçtiği için hayvanlarımız yavruları iyi beslediler."

Erdoğan, kuşların konduğu kafeslerin de yenilendiğini anlatarak, kuşlara daha konforlu yaşam alanı oluşturulduğunu söyledi.

Bölge halkının duyarlılığı artıyor

Kelaynakların korunması için bölge halkıyla da iletişim halinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız hayvanların korunması için çeşitli tedbirler alıyor. Görevlilerimiz bölge halkı ve özellikle çiftçilik yapanlarla birebir görüşerek kelaynakların ölümüne sebep olabilecek bazı tarım ilaçlarının kullanılmamasını sağlamaya çalıştı. Bölge halkı ve çiftçimiz de bu taleplerimize uydu, daha az sayıda kelaynakların kaybı sağlandı. Bu yıl hem yetişkin bireylerde hem de yavrularda çok az kaybımız var. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

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