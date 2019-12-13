Bedensel engelli İrem resim tutkusuyla hayata bağlandı
Erken doğum nedeniyle bedensel engelli olan 18 yaşındaki İrem Erman, resim tutkusuyla hayattan kopmamanın mutluluğunu yaşıyor.
Sakarya
Sakarya'da yaşayan bedensel engelli İrem Erman, resim yaparak hayata tutunuyor.
İrem Erman (18), 29 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. Bunun sonucunda bebeklik ve çocukluk dönemlerinde konuşma, yürüme, görme ve bazı hareketleri yapmakta güçlük çeken Erman, ev ve rehabilitasyon merkezindeki yoğun tedaviler sonrası konuşup, kollarını hareket ettirebilmeye ve birçok yetisini kazanmaya başladı.
Ortaokul döneminde öğretmenlerinin resme ilgisini fark edip kendisini yönlendirmeye başlamasıyla 8 senedir boyayla tuvali buluşturan İrem, iki yıl önce katıldığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (SAMEK) yıl sonu sergisinde resim öğretmeni Erdem Özgür'le tanıştı.
Özgür'ün de yönlendirmesiyle resimlerini şekillendirmeye başlayan İrem, sulu boya ve pastel boyayla resim yaparken kara kalem eğitiminin ardından yağlı boyaya geçti.
İrem Erman, gelecekte yaptığı çalışmalarla kişisel sergi açmayı planlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.