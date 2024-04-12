Bayramın son günü İstanbullular parklara ve sahillere akın etti
Ramazan Bayramı'nın son günü havanın da sıcak olmasını fırsat bilen İstanbullular, deniz ve güneşin tadını çıkarmak için sahilleri ve parkları tercih etti.
İstanbul
Avrupa Yakası'nda Beşiktaş'ta Bebek'ten Karaköy sahiline uzanan Boğaz hattında gezintiye çıkanlar, güzel havanın tadını çıkarırken zaman zaman da yoğunluk oluşturdu.
Bakırköy'deki, Baruthane Millet Bahçesi ile Zeytinburnu sahil şeridinde bulunan parklar ve yeşil alanlar, çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği yerler oldu. Çimlerin üstüne serdikleri sofralarda kahvaltısını yapan aileler, yürüyüş yapıp çocuklarıyla top oynayarak güzel vakit geçirdi.
Avcılar'da da aynı yoğunluk yaşandı. Sahile akın eden birçok vatandaş, güneşin tadını çıkardı, gölgede dinlenme fırsatı buldu. Sahil kenarındaki lunapark da yoğunluk yaşanan bir diğer mekan olarak dikkati çekti.
Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'daki yoğunluk
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Özellikle Çamlıca tepesinde zaman geçiren aileler, yeşil alanlarda piknik yaptı, kentteki en güzel konumlardan birinden İstanbul manzarasına bakmanın tadını çıkardı.
Çamlıca tepesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisleri önünde de kuyruklar oluştu.
Kadıköy'de sahil şeridinde de kimi yürüyüş yaptı kimi bisikletleriyle tur attı kimi de güneşlenerek vakit geçirdi.
Kartal sahili de en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Çimenlik alanlarda piknik yapanlar, sahilde top oynayanlar, bisiklete binenler ve paten yapanlar güzel bir bayram günü geçirdi. Çocuklar da oyun parklarında güzel havanın tadını çıkardı.
Lunaparklarda bayram yoğunluğu
Bayrampaşa Şehir Parkı'ndaki lunapark, bayram tatili ve güneşli hava dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşadı.
Bilet gişesinde ve oyuncakların önünde uzun sıraların oluştuğu parkta, kimi çocuklar oyuncak aletlerine aileleriyle, kimileri de yaşıtlarıyla binmeyi tercih etti.
Satıcılardan dondurma, mısır ve pamuk şeker alıp sıra bekleyen çocuklar, dönme dolap, gondol, çarpışan araba, ahtapot ve korku treni gibi oyuncaklarda eğlenceli anlar yaşadı.
Lunapark girişi ve çevresinde de uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.
Çocuklarıyla parka gelen Mehmet Taşdemir, bayram tatilini değerlendirdiklerini belirterek, ''Aşırı yoğunluk var. 40 senedir İstanbul'dayım, ilk defa bu kadar kalabalık gördüm. Dün Eminönü'ne gittik, adım atacak yer yoktu. Bugün buraya gelelim dedik, bineceğin oyuncak için bir saatten fazla sıra beklemen gerekiyor.'' diye konuştu.
Taşdemir'in kızı Merve Nur Taşdemir de yoğunluktan şikayet ederek, "Bayramda genelde evdeydik. Bugün gezelim dedik ama burası da çok kalabalık. Bir oyuncağa binebildik, onda da çok sıra bekledik." dedi.
Çocukları ve yeğenleriyle parka gelen Aziz Temlik ise "Aşırı yoğunluk var. Sadece burası değil, İstanbul komple yoğun, bir yere gidilmiyor. Bayram heyecanı için bekliyoruz. 'İstanbul boşalmış.' diyorlar ama öyle bir şey yok." diye konuştu.
İbrahim Temlik, babasıyla lunaparka geldiğini, dönme dolap ve çarpışan arabalara bindiğini söyledi.
Simay Dişli, oyuncaklara binmek için yaklaşık yarım saattir sırada olduklarını anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.