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Yaşam

Bayburt'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları üç hastaya umut oldu

Bayburt'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organlarıyla 3 hasta hayata tutunacak.

Beşir Kelleci   | 02.11.2022
Bayburt'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları üç hastaya umut oldu Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Bayburt

Tedavi gördüğü hastanede dün beyin ölümü gerçekleşen E.B'nin organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Bunun üzerine E.B’nin karaciğeri Bursa'daki bir hastaya, böbrekleri ise Erzurum'daki iki hastaya nakledilmek üzere uzman ekiplerce alınarak 112 ve organ nakil ekiplerince karayoluyla Erzurum'a, karaciğer ise buradan havayolu ile Bursa'ya götürüldü.

Bayburt Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü anestezi uzmanı Dr. Cansu Kalkavan, gazetecilere, bir can kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Uzman ekiplerce başarılı bir operasyonla alınan organların 3 hastaya can olacağını belirten Kalkavan, "Bu organlar 3 ayrı hastaya nakledilecek. Aileye böyle bir bağış yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası aynı zamanda, dolayısıyla vatandaşlarımızı organ bağışlayarak hayat kurtarmaya davet ediyoruz." dedi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Bursa'ya gönderildi

Burada Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi ekibince alınan karaciğer, ambulansla Erzurum Havalimanı'nda bekleyen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla Bursa’ya sevk edildi.

Böbrekler de kentteki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezinde hastalara nakledilecek.

Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi'nde görevli Dr. Fatih Aras, AA muhabirine, Bayburt'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesince bağışlanan organların Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezi ekibince Bayburt'tan alındığını söyledi.

Sağ ve sol böbreğin Erzurum Atatürk Üniversitesinde değerlendirileceğini ifade eden Aras, "Organlar hastalarımıza şifa olacak. Organ bağışlayan ailenin başı sağ olsun, vefat eden kardeşimizin mekanı cennet olsun. Organ Bağışı Haftasında hüzünlü ama bir o kadar da sevindirici olay. Organların transferi için zamanla yarışıyoruz. Karaciğeri uçakla Bursa'ya transfer ettik." dedi.

Aras, organların dokuları uyan ve sıralamaya giren hastalara nakledileceğini sözlerine ekledi.

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