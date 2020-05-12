'Batı Karadeniz'in incisi' gün batımında büyüledi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Düzce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşayan, "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.
Güneş batarken liman bölgesinde yürüyüş yapan ilçe sakinleri, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.