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Yaşam

'Batı Karadeniz'in incisi' gün batımında büyüledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ömer Ürer   | 12.05.2020
'Batı Karadeniz'in incisi' gün batımında büyüledi

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Batı Karadenizde kızıl güzellik

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşayan "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan bölgenin en önemli turizm alanı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, gün batımında deniz üzerinde oluşan kızıllık izleyenleri büyüledi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşayan, "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Güneş batarken liman bölgesinde yürüyüş yapan ilçe sakinleri, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.

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