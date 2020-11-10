Euro
9.78
Dolar
8.30
BIST 100
1,231.48
Altın
1,871.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.
logo
Yaşam

Bartın'da 103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi

Bartın'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 103 yaşındaki Cafer Bostancı, 10 günlük tedavinin ardından hastalığı yendi.

Selim Bostancı   | 10.11.2020
Bartın'da 103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Ulus ilçesi Mezgeler Mahallesi'nde oğlu Hüseyin Bostancı ile yaşayan Cafer dede, 28 Ekim'de halsizlik şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesine başvurdu.

Bostancı, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı. Burada bir gün tedavi gören Bostancı, herhangi bir rahatsızlığının olmaması ve semptom göstermemesi üzerine taburcu edilerek evinde karantinaya alındı. On günlük tedavinin ardından Bostancı'nın son yapılan testi negatif çıktı.

Cafer Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk zamanlar halsiz kalmasına karşın ciddi bir sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Gençliğinden bu yana çok iyi beslendiğini anlatan Bostancı, hareketli bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Bostancı, testi pozitif çıkmasına rağmen ciddi bir rahatsızlık yaşamadığını ifade ederek "Hasta olduktan sonra sebze, meyve, bal yedim. Şimdi çok şükür iyiyim. Evimde yürümeye başladım." dedi.

Oğlu Hüseyin Bostancı da babasıyla aynı evde yaşadığını ve ilk olarak kendi testinin pozitif çıktığını belirtti.

Aynı gün babasına yapılan Kovid-19 testinin de pozitif olduğunu aktaran Bostancı, "103 yaşındaki babamın testinin pozitif çıkmasıyla çok korktuk, kaybedeceğimizi düşündük. Artık son görevlerimizi yapalım dedik. Beslenmesine çok dikkat ettik. Çok şükür sağ salim atlattı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış müzakerelerinin güçlü ismi FKÖ Genel Sekreteri Ureykat koronavirüse yenik düştü
'Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik'
Kapalı mekanlarda artan Kovid-19 riskini tedbirlerle azaltmak mümkün
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 243 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'dan 448 kişi daha hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bartın'da 103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi

Bartın'da 103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi

G20 ülkeleri fosil yakıt teşviklerini sonlandırma taahhüdünde sınıfta kaldı

Kovid-19 şüphesiyle gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi

'Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik'

'Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik'
Kapalı mekanlarda artan Kovid-19 riskini tedbirlerle azaltmak mümkün

Kapalı mekanlarda artan Kovid-19 riskini tedbirlerle azaltmak mümkün
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 243 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 243 bini geçti