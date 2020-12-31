Euro
9.14
Dolar
7.44
BIST 100
1,474.98
Altın
1,897.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleştiriliyor
logo
Yaşam

Barış Pınarı Harekatı şehidi Rahmi Kaya adına Tel Abyad'da cami açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Rahmi Kaya adına yaptırılan cami Tel Abyad'da ibadete açıldı.

Rauf Maltaş   | 31.12.2020
Barış Pınarı Harekatı şehidi Rahmi Kaya adına Tel Abyad'da cami açıldı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'da, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonundaki çok yönlü çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Tel Abyad'da şehit düşen Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle Şanlıurfa Müftülüğü tarafından Tel Abyad'da program düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın da katkılarıyla yapılan Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya camisi tüm şehitler adına okutulan mevlitle ibadete açıldı.

Diyanet İşleri Bakanlığının Türkçe ve Arapça dillerinde basılı yayınları da hem bölgedeki Türk askerleri hem de Suriye halkının istifade etmesi amacıyla cami kütüphanesine hediye edildi.

Uzman Çavuş Rahmi Kaya, 31 Aralık 2019'da Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde şehit olmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti
Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 743 bini geçti
Afrika'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama nisana kalabilir
Kovid-19 aşısının Türkiye'de uygulanabilmesine yönelik süreç başladı

Benzer haberler

Barış Pınarı Harekatı şehidi Rahmi Kaya adına Tel Abyad'da cami açıldı

Barış Pınarı Harekatı şehidi Rahmi Kaya adına Tel Abyad'da cami açıldı

Sarıkamış'ta kardan şehit heykelleri yapımı için kamyonlarla kar toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Şehit Sözleşmeli Er Paltacı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Paltacı son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı
MSB: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

MSB: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu