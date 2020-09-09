Euro
8.86
Dolar
7.49
BIST 100
1,097.37
Altın
1,945.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Barış Pınarı Futbol Turnuvası'nda 'dostluk' kazandı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde düzenlenen futbol turnuvası, her iki ilçenin takımlarının karşılaşmasıyla sona erdi.

Mehmet Fatih Aslan   | 09.09.2020
Barış Pınarı Futbol Turnuvası'nda 'dostluk' kazandı

Şanlıurfa

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Gençlik ve Spor Koordinatörlüğü nezaretinde, Tel Abyad ve Rasulayn'da Barış Pınarı Futbol Turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın son maçı öncesinde, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret eden Rasulayn Futbol Takımı oyuncuları, Erin'e takımlarının formasını hediye ederek final karşılaşmasına davet etti.

Daha sonra Tel Abyad'daki çim sahada gerçekleştirilen ve Vali Erin'in de izlediği final maçında, Tel Abyad ve Rasulayn futbol takımları karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maç, 2-2 berabere bitti.

Dostluğun kazandığı maçın ardından her iki takımın futbolcularıyla bir araya gelen Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim ve spor müsabakalarının kısıtlamalara tabi tutulduğunu, salgın tehlikesinin atlatılmasıyla Barış Pınarı Bölgesi'nde gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılması için daha geniş kapsamlı organizasyonlar düzenleneceğini söyledi.

Her iki takımın futbolcularını kutlayan Erin, daha sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı
Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek
Kastamonu'da 2 belediye başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Barış Pınarı Futbol Turnuvası'nda 'dostluk' kazandı

Barış Pınarı Futbol Turnuvası'nda 'dostluk' kazandı

Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde motorlu araçlar kayıt altına alınıyor

Tel Abyad'da güvenlik kamera sistemi kuruldu