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Yaşam

"Balkız" doğal ortamında görüntülendi

Düzce'de balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayı "Balkız doğal ortamında görüntülendi.

04.10.2022
"Balkız" doğal ortamında görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meşhur ayımız, sevimli kızımız "Balkız" doğada, evinde görüntülendi" başlığı ile paylaştı.
04.10.2022

"Balkız" doğal ortamında görüntülendi

Düzce'de balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayı "Balkız doğal ortamında görüntülendi.

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