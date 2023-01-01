Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,196.70
BTC/USDT
16,536.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden yılın son gününde yoğun mesai.
logo
Yaşam

Bakan Varank, yeni yıla motosikletli kuryelerle girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla Ankara'da zorlu koşullarda çalışan motosikletli kuryelerle girdi, kaskını takıp, kurye kıyafetini giyerek dağıtıma çıktı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 01.01.2023
Bakan Varank, yeni yıla motosikletli kuryelerle girdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yurt dışından aldığı yatırımla Türkiye'nin ilk Turcorn'ları arasında bulunan Getir'in kuryesi oldu.

Yeni yıla çalışarak giren motokuryelerin bir arada olduğu dağıtım merkezini ziyaret eden Varank, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çevrim içi sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada kurye olarak göründü. İlk sipariş ise bir öğrenci yurdundan geldi.

Varank, sipariş sahibi öğrenciye TOGG'un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu ve TÜBİTAK'ın bilimsel ve kültürel yayınlarının bulunduğu dergi ve kitaplarından oluşan paketleri hediye etti.

Daha sonra Getir'in Etlik'teki dağıtım merkezine geçen Varank'a, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ile diğer yetkililer eşlik etti.

Varank, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kolay iş değil. Bir kere hava soğuk. Arkadaşlarımızın ne kadar emek verdiğini görmüş olduk. Müşteriyi memnun ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bedava verdik ürünleri. Patronla anlaştık. Para almayacaktı. Hem de hediyeler götürdük. İlk teslimatımızda 5 yıldız verirler, iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Kurye arkadaşlarımız neler yaşıyorlar? Biraz onlarla ilgili farkındalık olsun diye yılbaşı akşamını onlarla geçirelim, hatırlarını soralım istedik. Bizim açımızdan da farklı bir tecrübe oldu."

Bakan Varank, 2022'nin zor bir yıl olduğunu belirterek, "Pandemiden kurtulduk dediğimiz bir anda Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan dünyada bir enerji krizi baş gösterdi. Bunun ekonomik etkileri tüm dünyayı sarsıyor. Biz bu alanda da gerek sabit gelirli vatandaşlarımızın asgari ücretle ilgili atılması gereken adımlarda ya da enflasyonla mücadelede elimizden ne geliyorsa bunu şimdiye kadar vermeye gayret ettik. İnşallah 2023 senesinde de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yılın huzurlu ve mutlu geçmesini dileyen Bakan Varank, "Görevi başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı bir sene diliyorum. Onlar geceleri çalıştığı için, gündüzleri kar kış demeden çalıştığı için vatandaşlarımız huzur içinde, güven içinde çok daha konforlu bir hayat sürebiliyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, kuryelere baklava ikram etti, çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geçen yıl 22 milyonu aşkın kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu alındı
Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı
Bilecik'te sis etkili oluyor
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden yılın son gününde yoğun mesai
THY'nin UEFA Şampiyonlar Ligi temalı uçağı gökyüzüyle buluştu

Benzer haberler

Bakan Varank, yeni yıla motosikletli kuryelerle girdi

Bakan Varank, yeni yıla motosikletli kuryelerle girdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu, Ukrayna'nın dünyayı değiştirdiği yıl

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, Türkiye Yüzyılı ile dünyaya umut olacak

Diyarbakır anneleri yeni yıla evlat özlemiyle giriyor

Diyarbakır anneleri yeni yıla evlat özlemiyle giriyor
Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda yeni yıla girdi

Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda yeni yıla girdi
Kurtulmuş: Türkiye Yüzyılı dünyada sözü kuvvetli, gücü etkili bir Türkiye'nin yüzyılı olacak

Kurtulmuş: Türkiye Yüzyılı dünyada sözü kuvvetli, gücü etkili bir Türkiye'nin yüzyılı olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet