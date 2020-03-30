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Yaşam

Bakan Soylu 'evde kalın' çağrısında bulunan kardeşlere bisiklet hediye etti

İçişleri Bakanı Soylu, Samsun'da, anneleri sağlık görevlisi, babaları jandarma personeli olan ve sosyal medyada "evde kalın" çağrısında bulunan Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşlere bisiklet hediye etti.

Muhammed Boztepe   | 30.03.2020
Bakan Soylu 'evde kalın' çağrısında bulunan kardeşlere bisiklet hediye etti

Ankara

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşlerin bisikletleriyle çekilen fotoğrafa yer verildi.

Paylaşımda, "Samsun'da, anneleri sağlık görevlisi, babaları jandarma personeli olan Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşler, tüm Türkiye'ye 'Evde kalın' çağrısında bulunmuştu. Bakanımız Süleyman Soylu, Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşlere bisiklet hediye etti." ifadesini kullanıldı.

Bisikletiyle fotoğraf çektiren kardeşler de "Bakan Süleyman Soylu Amcamıza teşekkür ederiz. Evde kal, hayatta kal." yazılı kağıtla sevinçlerini paylaştı.

Bakan Soylu da Bakanlığın paylaşımını kalp emojisi koyarak retweetledi.

Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşler sosyal medyadan, "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." yazılı kağıtla evde kalınması çağrısında bulunmuş ve kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

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