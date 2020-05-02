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Yaşam

Bakan Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği 'Yeniden sarılırız' şarkısının klibini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarına hitaben seslendirdiği "Yeniden sarılırız" şarkısının klibini paylaştı.

Barış Gündoğan   | 02.05.2020
Bakan Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği 'Yeniden sarılırız' şarkısının klibini paylaştı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Twitter adresinden, Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarıyla Bakan Koca'ya hitaben seslendirdiği video klibi yayınladı. 

Şarkının, "Yeniden sarılırız zamanı gelince/Isınır yer gök bizi görünce" dizelerini aktaran Bakan Koca, "Bu şarkıdan önce, bu ses, hastane koridorlarında, servislerde duyar gibi olduğumuz sesti. Şimdi 83 milyon duyacak. Sağlık çalışanlarımızın ve toplumun özlemlerini dile getiren Murat Çorak’a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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