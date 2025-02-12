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Yaşam

Bakan Göktaş, Gümüşhaneli üçüzler Recep, Tayyip ve Erdoğan'ın doğum günlerini kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümüşhane'de üçüz çocuklarına "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan" isimleri veren Tarık ve Gülüşan Şen çiftini telefonla arayarak, 5 yaşına giren üçüzlerin doğum günlerini kutladı.

Alper Şaşmaz  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Bakan Göktaş, Gümüşhaneli üçüzler Recep, Tayyip ve Erdoğan'ın doğum günlerini kutladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Gümüşhane'de yaşayan üçüzlerin doğum günü dolayısıyla Şen ailesiyle bir telefon görüşmesi yaparak, 5 yaşına giren çocuklarının doğum günlerini kutladı, sağlıklı ve başarılı yaşlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

Önceki gün Gümüşhane'yi ziyaret eden Göktaş, bir sonraki ziyaretinde mutlaka üçüzleri ziyaret edeceğinin de sözünü verdi. Şen çifti de Bakan Göktaş'ın aramasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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