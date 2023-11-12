Bahçelievler'de Fahrettin Kerim Akyazıcı Anaokulu, Kadın Gelişim ve Gençlik Merkezi açıldı
Bahçelievler Belediyesince Fahrettin Kerim Akyazıcı Anaokulu, Kadın Gelişim ve Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
İstanbul
Açılışa Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ile tesisin inşaatını gerçekleştiren Bahçelievler Hak Vakfı yöneticileri, merkez çalışanları, mahalle sakinleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Program, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından anaokulu öğrencilerince gösteri düzenlendi.
Açılışta konuşan Bahçelievler Kaymakamı Boztepe, ana sınıfı öğrencilerinden gençlere ve kadınlara kadar ilçedeki herkesin yararlanabileceği bir tesisin inşa edildiğini söyledi. Tesisin inşasında katkıları bulunan hayırsever iş insanı Fahrettin Kerim Akyazıcı ve ailesi ile belediye ekiplerine teşekkür eden Boztepe, "Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
"Amacımız kadınlarımızın tek başına dik durabilmesi"
Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır da tesisin inşasında yaşanan süreci anlatarak emeği geçen Akyazıcı ailesine teşekkür etti. Tesisin 5 katlı olduğunu belirten Bahadır, "2 katımız öğrencilerimiz, çocuklarımız için. Burada 130 öğrencimiz var." ifadesini kullandı.
Bir katın kadın gelişim merkezi olarak kullanılacağını aktaran Bahadır, "Kadınlarımızın bilgi becerilerini geliştirmek istiyoruz. Kuleli'de de kadınlarımızın kendi ürettiklerini satacakları yer inşa ediyoruz. Amacımız kadınlarımızın öz güvenli olması, tek başına dik durabilmesi." diye konuştu.
Merkezin inşa edildiği Zafer Mahallesi'nin Türkiye'nin en kalabalık üçüncü mahallesi olduğuna değinen Bahadır, tüm insanlara hiçbir ayrım yapmadan eşit hizmet vermek istediklerini söyledi.
Yaklaşık 4,5 yıldır ilçede hizmet ettiklerini dile getiren Bahadır şunları kaydetti:
"3 bin personelimle 7 gün 24 saat vatandaşlarımız ne isterse onu yapmaya çalışıyoruz. Biz ne dediysek yüzde 98'ini yerine getirdik, bundan mutluyuz, gurur duyuyoruz. Güveniniz için teşekkür ediyoruz. Bize güveniyorsunuz biz de sözlerimizi birer birer yerine getiriyoruz. Burada bakış açımız, vatandaşımızın mutluluğu, vatandaşımızın isteğinin yapılması."
Konuşmaların ardından kurdele kesilmesi ile bina hizmete açıldı. Daha sonra Boztepe ve Bahadır beraberindekilerle tesisi gezdi, anaokulundaki çocuklarla bir süre sohbet etti.
Anaokulu, kadın gelişim ve gençlik merkezi bir arada bulunuyor
İlçede 2071 metrekare alana kurulan ve 5 kattan oluşan merkezin zemin ve birinci katında anaokulu bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve 140 öğrenci kapasitesine sahip anaokulunda 3-6 yaşlarındaki çocuklar eğitim görüyor.
Kadın gelişim bölümü olarak düzenlenen merkezin ikinci katında atölyeler ve kurslar için sınıflar yer alıyor. Merkezde Kur'an-ı Kerim, okuma-yazma, dikiş ve mefruşat, mum ve sabun, işaret dili, yoga ve jimnastik eğitimleri veriliyor.
Gençlik merkezinde ise e-spor turnuvaları düzenleniyor. Robotik kodlama başta olmak üzere çok sayıda branşta kurslar gençlerin hizmetine sunuluyor.