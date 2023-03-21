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Yaşam

Baharın müjdecisi leylekler Iğdır'da bir okulun çatısına yuva yaptı

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla döndükleri Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki bir okul çatısına yuva yaptı.

Erdal Yalçın  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Baharın müjdecisi leylekler Iğdır'da bir okulun çatısına yuva yaptı Fotoğraf: Erdal Yalçın/AA

Iğdır

Türkiye'nin 3 kuş göç rotasından biri olan kuzeydoğu güzergahında bulunan kent, Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlarıyla 350'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yılın dört mevsiminde kuş hareketliliğinin yaşandığı kente, baharın müjdecisi leylekler de gelmeye başladı.

Karakoyunlu ilçesindeki Şehit Polis Nevzat Alagöz Ortaokulunun çatısına yuva yapan "leylek ailesi", öğrencilerin ve yöre halkının sevgilisi oldu.

Öğrenciler, teneffüslerde merakla leyleklerin hareketlerini izliyor.

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