Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

'Baharın müjdecisi' leylekler Bingöl'e renk kattı

Bingöl'den sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leyleklerin, havaların ısınmasıyla kente dönüşleri sürüyor.

Rıdvan Korkulutaş   | 17.04.2021
'Baharın müjdecisi' leylekler Bingöl'e renk kattı

Bingöl

Her yıl ilkbahar aylarında il merkezindeki bazı bina çatılarındaki yuvalarına gelen leylekler, yaz mevsimini geçirecekleri yuvalarının yapımına başladı.

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, karların eridiği ve havaların ısınmaya başladığı bugünlerde kente renk kattı.

Sonbahara kadar burada konaklayacak leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere göç edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 234 bini aştı
Akdeniz Üniversitesi Kovid-19'a karşı ilaç ve aşı adayı geliştirildiğini açıkladı
Podgorica'daki sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesine tanıklık ettik
İngiltere'de aşının orucu bozacağını düşünenler için gece hizmet veren merkezler kuruldu

Benzer haberler

'Baharın müjdecisi' leylekler Bingöl'e renk kattı

'Baharın müjdecisi' leylekler Bingöl'e renk kattı

Bingöl'deki baraj ve HES'ler ekonomiye yıllık 1 milyar 745 milyon lira gelir sağladı

Tekirdağ'da leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruluyor

'Baharın müjdecisi' leylekler Sakarya'yı renklendirdi

'Baharın müjdecisi' leylekler Sakarya'yı renklendirdi
Bingöl'de sığırcıkların gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu

Bingöl'de sığırcıkların gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu
'Baharın müjdecisi' leylekler Ardahan'ı renklendirdi

'Baharın müjdecisi' leylekler Ardahan'ı renklendirdi