Baharın müjdecisi leylekler Ağrı'daki yuvalarına gelmeye başladı
Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Ağrı'daki yuvalarına dönmeye başladı.
Ağrı
Her yıl ilkbahar aylarında Eleşkirt ilçesine gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik direkleri veya binaların çatılarına yaptıkları yuvalarda geçiriyor.
Yücekapı beldesinde ise vatandaşlar demir direklerin üzerine ağaç dalları ve ot bırakarak leyleklere barınmaları için kolaylık sağlıyor.
Kış aylarının sert ve soğuk geçtiği ilçede sonbahara kadar konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.