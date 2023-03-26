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Yaşam

Baharı müjdeleyen leylekler Ardahan'daki yuvalarına gelmeye başladı

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Ardahan'da elektrik direkleri ve çatılardaki yuvalarına dönmeye başladı.

Günay Nuh  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Baharı müjdeleyen leylekler Ardahan'daki yuvalarına gelmeye başladı

Ardahan

Her yıl ilkbahar aylarında kente gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik direkleri ile bina çatılarına yaptıkları yuvalarda geçiriyor.

Karagöl Mahallesi'ndeki elektrik direği ile Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü çatısının misafiri leylekler de yuvasına döndü.

Bölgeye gelerek farklı yerlerde yuvalarına konumlanan leylekler, kendilerine en yakın olan Ardahan Ovası ile Kura Nehri yataklarından besleniyor.

Sonbahara kadar burada konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor.

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