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Yaşam

Bahar Ağrı'da görsel şölen sunuyor

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da, baharın gelişiyle canlanan doğada açan rengarenk çiçekler güzel görüntüler oluşturuyor.

Abdullah Söylemez   | 25.04.2021
Bahar Ağrı'da görsel şölen sunuyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Yılın yarısının kar altında geçirildiği Ağrı'da, havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı.

Karların erimesiyle yeşermeye başlayan çiçekler, kırsal alanlarda renk cümbüşü oluşturdu.

Besiciler de kış boyunca ahırlarda besledikleri hayvanlarını yeşeren meralarda otlattı.

Baharın gelmesiyle ortaya çıkan eşsiz manzara drone ile görüntülendi.



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