Bahar Ağrı'da görsel şölen sunuyor
Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da, baharın gelişiyle canlanan doğada açan rengarenk çiçekler güzel görüntüler oluşturuyor.
Ağrı
Yılın yarısının kar altında geçirildiği Ağrı'da, havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı.
Karların erimesiyle yeşermeye başlayan çiçekler, kırsal alanlarda renk cümbüşü oluşturdu.
Besiciler de kış boyunca ahırlarda besledikleri hayvanlarını yeşeren meralarda otlattı.
Baharın gelmesiyle ortaya çıkan eşsiz manzara drone ile görüntülendi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.