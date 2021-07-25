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Yaşam

Bağında yetiştirdiği üzümleri satmak yerine köylülere ikram ediyor

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Osman Erol, köyündeki bağında yetiştirdiği üzümleri köylülere ikram ediyor.

Muhammed Kaygın   | 25.07.2021
Bağında yetiştirdiği üzümleri satmak yerine köylülere ikram ediyor

Çankırı

Çocukluğundan beri tarımla uğraşan Erol, yaklaşık 30 sene önce Hallaçlı köyü Seki mevkisinde köylünün örnek alması için 12 dönüm alanda üzüm bağı oluşturmaya karar verdi.

Yıllarca arazisinin bakımını yapan Erol, yılda 8-10 ton ürün veren bağdaki üzümlerden ihtiyacı kadarını toplayıp kalanını, alanların kendisine dua etmesi için bağda bırakıyor.

Erol, AA muhabirine, bağından üzüm yiyen herkese hakkını helal ettiğini söyledi.

Bağına gelenlerin istedikleri kadar yiyebileceklerini belirten Erol, "Çok fazla yolup götürmesinler, başkaları da yesin. Herkes alsın yani. Ben bunları satmayı düşünmüyorum. İnsanların bunları yemesi, benim ahiretim için daha iyi. Çıkan üzümlerin birazını ben alıyorum, kalanları toplamıyorum, gelen yiyor, isteyen alıyor." dedi.

Bağdan üzüm yiyenlerin kendisine teşekkür ettiğini, dua ettiğini vurgulayan Erol, "Çocukluğumdan beri tarımla, hayvancılıkla uğraşıyorum. İnsanları alıştırmak, bağ alışkanlığı olsun diye burayı diktim. Güzelce bakımını yapıyorum. Tek başıma bağın altından girip üstünden çıkıyorum. Budamasını yapıyorum, aşısını yapıyorum. Kış vaktine kadar üzüm kalıyor burada." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Metin Çalış da böyle güzel bir bağı köylerine kazandırdığı için Erol'a teşekkür etti.

Erol'un bağdaki üzümlerini hayra sunduğunu, bölgeye gelen vatandaşların istifade ettiğini dile getiren Çalış, "Burası kırsal bir bölge. Vatandaş gelip geçtikçe buradan üzüm yiyebiliyor. Uzun yıllardır elinden kürek düşmüyor." diye konuştu.

Ankara'da yaşayıp memleketi Hallaçlı'ya gelen Orçun Çalış da köyünü ziyaret ettiğinde Erol'un diktiği üzüm bağlarına da uğradığını, arkadaşlarıyla vakit geçirip üzümlerden yediklerini kaydetti.

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