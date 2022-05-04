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Yaşam

Babasının 100 yıl önce savaştığı toprakları ziyaret etti

Kütahya'da, binlerce şehidin verildiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde babasının savaştığı toprakları ziyaret eden Malatyalı 80 yaşındaki İsmail Doğan duygusal anlar yaşadı.

Muharrem Cin   | 04.05.2022
Babasının 100 yıl önce savaştığı toprakları ziyaret etti Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Kütahya

Kütahya’da yaşayan oğlu ile kızını ziyaret için kente gelen Doğan, çocukları ve torunlarıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u yönettiği Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerindeki şehitlik ve anıtların bulunduğu alanları ziyaret etti.

Burada şehitler için dua eden ve duygusal anlar yaşayan Doğan, AA muhabirine, babasının da muharebede görev almasından dolayı büyük onur duyduğunu söyledi.

Savaşın çok zor şartlar altında gerçekleştiğini babasının hatıralarından öğrendiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Babam yaz aylarında yaylada hayvanlarımızla ilgilenirken jandarma karakol komutanı, yaşadığımız Yenipınar köyüne gelerek meydan muharebesini haber vermiş ve savaşa katılmak için gönüllü aradığını söylemiş. Babam Hacı Doğan da o an için üzerinde bulunan kıl şalvar, boz aba ve ayağındaki çarıkla savaşmak için birliklere katılmış."

Doğan, babasının uzun süren yolculuğun sonucunda Kütahya’ya ulaşarak Yunan askerlerine karşı savaşa katıldığını aktardı.

"Düşman askerlerinin silahları ve kıyafetleriyle savaşa devam etmiş"

Babasının çok zor şartlarda mücadelenin verildiğini anlattığını dile getiren Doğan, "Babam, 'Biz birliklerle geldiğimizde üzerimizde doğru dürüst kıyafetimiz ve silahımız yoktu. Savaş esnasında öldürdüğümüz düşman askerlerinin silahlarını ve kıyafetlerini alarak savaşa devam ettik' diyordu." ifadelerini kullandı.

Babasının savaş hatıralarını gözyaşları arasında kendilerine anlattığını dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Babam, savaş esnasında üstlerine adeta dolu gibi, sağanak sağanak kurşun yağdığını söylerdi. Savaşta ölenin haddi hesabının olmadığını, Türk askerlerinin düşman askeri birliklerini bozguna uğrattığında birçok düşman askerinin öldüğünü, kimisinin kaçtığını veya suya atladığını anlatırdı. Babam ve silah arkadaşlarının büyük bir azim ve kararlılıkla savaşmasından dolayı biz savaşı kazanmışız. Bu gerçekten bizler için büyük bir onur.”

Dumlupınar Meydan Muharebesi’ni okulda öğrendiğini anlatan Doğan’ın torunu Ebrar Doğan da, "Dedemin babasının da bu savaşa katıldığını dedem bize geldiğinde öğrendim. Böylelikle ailecek savaşın geçtiği toprakları ve şehitliği ziyaret ederek hem büyük dedem hem de şehitlerimize dua ettik.” ifadelerini kullandı.

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