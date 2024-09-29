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Yaşam

Babasından öğrendiği tenekeciliği 70 yıldır aynı atölyede sürdürüyor

Hatay'da babasının 8 metrekarelik atölyesinde saca şekil vermeyi öğrenen Mustafa Gürler, tenekecilik mesleğini 70 yıldır aynı yerde yaşatıyor.

Salim Taş  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Babasından öğrendiği tenekeciliği 70 yıldır aynı atölyede sürdürüyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Babasının merkez Antakya ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı'da yer alan atölyesinde 1954'te 7 yaşında çıraklığa başlayan Gürler, depremlere, ilerleyen yaşına ve teknolojik gelişmelere rağmen mesleğinden kopmadı.

Tenekeciliğin kentteki son temsilcilerinden 77 yaşındaki Gürler, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince "Yılın Ahisi" seçildi.

Gürler, 70 yıldır yolunu tuttuğu atölyesinde sacı işleyip çay tepsisi, kova, tatlı kalıbı, huni ve kürek gibi gereçler üretiyor.

Çırak bulamamaktan yakınan Gürler, zanaatının yok olmasından endişe ediyor.

Kazancıyla 4 çocuğunu okuttu, evlendirdi

Mustafa Gürler, AA muhabirine, mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

Yaptığı ürünlerin kazancıyla geçimini sağladığını dile getiren Gürler, "Babamdan mesleği öğrendiğim 8 metrekarelik dükkan sayesinde yuva kurdum, 4 çocuğumu okuttum, evlendirdim." dedi.

Gürler, müşterilerinin memnuniyeti için çabaladığını belirterek, "İşlerini yaptığım müşterilerin güler yüzü bana haz veriyor. Önemli olan para değil müşterilerimi memnun etmek." diye konuştu.

"Yılın Ahisi" seçilmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Gürler, mesleği sürdürecek çırak bulamamaktan üzüntü duyduğunu anlattı.

Gürler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde oğlunu, gelinini ve torununu kaybettiğini, eşinin de yaralandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Depremden sonra şehrimi terk etmedim. Antakya halkına hizmet vermek bana mutluluk veriyor. Çarşıdaki esnaf arkadaşlarımı arayıp 'Gelin iş yerlerinizi açın, şehrimizi kalkındırmamız lazım' dedim. Sonrasında bazı arkadaşlar dükkanını açmaya başladı."

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