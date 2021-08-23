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Yaşam

Babaçay'daki selden kurtulan 65 yaşındaki Fatma Şen: Böyle felaket görmedim

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde selden kurtulan ancak evini, komşularını kaybeden 65 yaşındaki Fatma Şen, yaşadıklarını unutamıyor.

Mustafa Çavuş   | 23.08.2021
Babaçay'daki selden kurtulan 65 yaşındaki Fatma Şen: Böyle felaket görmedim Fotoğraf: Mustafa Çavuş / AA

Sinop

Bölgede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından oluşan selde can kayıpları yaşandı, büyük çapta hasar oluştu.

Kırk evin sel sularıyla yıkıldığı köyde, Fatma Şen ve ailesi suların yükselmeye başlamasıyla evlerinden çıkarak hayatta kalmayı başardı.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evden çıktıktan 3 saat sonra evlerin sel sularına kapıldığını söyledi.

Evde beş kişi olduklarını belirten Şen, "Çok yağdı, ben ömrüm boyunca öyle yağmur görmedim, 65 yaşındayım böyle felaket görmedim. Saat gece 3.00'te oğlum geldi. 'Felaket yağmur var gidiyoruz.' dedi. Evden çıktık. Arabanın içinde sabahladık. Sabah duyduk ki evimiz yerle bir olmuş. Üzüntüden evimize gidip bakamıyorum. Çok ağlıyorum. İki katlı evim yerle bir oldu. Bizim köyde üç kere afet oldu. Biz devamlı selden kaçıyoruz. Afet evleri yapıldı, onlar da yıkıldı." dedi.

Selde komşularını kaybettiğini, çok üzgün olduğunu dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Biz evden çıktıktan üç saat sonra evimiz yıkıldı. Çıkmasaydık selde ölürdük. Çünkü ilk bizim ev yıkılmış. Komşumuz, 'bizim evimiz sağlam' demiş ama selde hayatını kaybetti. Evde 5 kişiymişler, sabah sel onları alıp götürmüş. Kimisi bulundu, kimi bulunamadı. Ama tomruklar neden oldu evlerin yıkılmasına. Selle tomruklar evimizi aldı gitti."

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