Dolar
18.10
Euro
18.16
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,631.00
BTC/USDT
21,244.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu
logo
Yaşam

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Aziz Nikolas Adası, üzerindeki kilise ve yapı kalıntılarıyla ziyaretçilerine tarihi bir atmosfer, konumuyla da seyirlik manzara sunuyor.

Ali Rıza Akkır   | 20.08.2022
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Kayaköy Mahallesi'ndeki Gemile Koyu'nun karşısında bulunan ada üzerinde 4 kilise ve birçok tarihi yapının kalıntısı yer alıyor.

İsmini üzerindeki bir kilisede adı geçen Aziz Nikolas'tan alan adaya, Gemile Koyu'ndan botlarla ve ilçeden kalkan günübirlik teknelerle ulaşılabiliyor.

Deniz araçlarından inen ve patikadan yürüyerek kiliselere ulaşan ziyaretçiler, tabloyu andıran manzarayı izleyebiliyor.

Teknelerini kıyıya bağlayan tatilciler, berrak suda tarihi kalıntılar arasında yüzme imkanı da buluyor.

"Ören yeri statüsünde ve ziyaretçilerini bekliyor"

Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar, AA muhabirine, milattan önce 4. yüzyılda deniz ticareti yapılan adanın 5. ve 7. yüzyıllarda dini bir merkez konumunu aldığını belirtti.

Adada bulunan 4 kilisenin birinde Aziz Nikolas'ın adının yer aldığını belirten Dündar, "Bu nedenle bir dönem burada Nikolas'ın yaşadığı değerlendiriliyor. Bundan sonra da ada onun adıyla adlandırılıyor. Ada, döneminde Kudüs'e hacca gidecek Ortodoksların uğrak yeri. Bölgeye yapılan Arap akınlarından sonra buradaki din adamları bölgedeki Afkule Manastırı'na gidiyor, yerleşik halk da Kayaköy tarafına yerleşiyor.​​​​​​​" dedi.

Adanın Ölüdeniz, Afkule Manastırı ve Gemile Koyu'na konumu itibarıyla yakın olduğunu aktaran Dündar, tarihi adanın özellikle turistlerden rağbet gördüğünü söyledi.

Dündar, bölgeye gelenlerin hem denizin hem de tarihin tadını çıkarabildiğini anlatarak, "Ada, yılda yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırlıyor. Adada bulunan 4 kilise de birbirinden farklı özelliklere sahip. Özellikle 1 nolu kilise Akdeniz'in muhteşem manzarasıyla izleyenleri bütünleştiriyor. Adada 1990'da Japon ve Türk heyetleri yüzey araştırması şeklinde bir çalışma yapıyor. Ada gezilebilir bir ören yeri statüsünde ve ziyaretçilerini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu
Adalet Bakanı Bozdağ: 2002'de Türkiye'nin ihracatı 35 milyar dolar, şu anda 255 milyar doları geçti
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 16 kişi öldü
Yabancılar İletişim Merkezi sayesinde 14 bin 601 kişinin hayatı kurtarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni destek merkezleri açacak

Benzer haberler

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor

Bodrum'un 'balık adam'ı değerli eşyasını denize düşürenler için dalıyor

İngiliz turistler Muğla'dan vazgeçmiyor

Yeşilin tonları arasındaki Döngel Şelalesi ziyaretçilerini serinletiyor

Yeşilin tonları arasındaki Döngel Şelalesi ziyaretçilerini serinletiyor
Seabourn Encore ile Blue Sapphire Bodrum'da demirledi

Seabourn Encore ile Blue Sapphire Bodrum'da demirledi
Uzay meraklısı çocuklar yeniden Türkiye'de buluştu

Uzay meraklısı çocuklar yeniden Türkiye'de buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet