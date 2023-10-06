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Yaşam

Aydın'da trafik kazası sonrası bir süre yürüyemeyen motosikletli polis, üniformasına kavuştu

ydın'da, göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonrası bir süre ayağa kalkamayan motosikletli polis Gözde Doğruer (30), iyileşip çok sevdiği üniformasını yeniden giydi.

Ferdi Uzun  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Aydın'da trafik kazası sonrası bir süre yürüyemeyen motosikletli polis, üniformasına kavuştu Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Gözde Doğruer, motosikletle ihbara giderken 7 Mart'ta Efeler ilçesinde otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Doğruer, hastanede yoğun bakıma alındı. İki kalçasında kırık, belinde de çatlak olan Doğruer, yaklaşık 1 ay hastanede kaldı.

Doktorların yürüyememe riski bulunduğunu söylediği genç polis, taburcu edildikten sonra fizik tedaviye başladı. Bir süre yatağa mahkum kalan Doğruer, evde egzersizlerini artırdı. Yeniden üniformasını giymenin hayalini kuran Doğruer, doktorların tavsiyelerini harfiyen uyguladı.

Genç kadını tedavi süresince arkadaşları da yalnız bırakmadı. En büyük moral kaynağı annesi ve meslektaşları olan Doğruer, yaşadığı bu zorlu dönemi ve işine geri döneceğine dair inancını gösteren anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Doğruer, evde 4 ay süren yoğun bir çalışmayla yeniden ilk adımlarını atmaya başladı.

Motora binmek için kendisini henüz hazır hissetmeyen Doğruer, yaşadığı bu zor günlerin ardından Cinayet Büro Amirliğinde görevlendirildi.

"Bazen insanlar elindekilerin kıymetini bilmiyor"

Doğruer, AA muhabirine, hastaneden çıktıktan sonra evde 2 ay yataktan kalkamadığını söyledi.

En büyük korkusunun mesleğe geri dönememek olduğunu vurgulayan Doğruer, şöyle devam etti:

"Yatağa mahkum olduğum dönemde çok kötü zamanlar geçirdim. Yani psikolojik olarak mesleğimi kaybetme korkusu... Tekrardan acaba ayağa kalkamayacak mıyım, yürüyemeyecek miyim, bir daha bu üniformayı giyemeyecek miyim? Hep böyle kötü hislerle iç içe oldum. Ama daha sonrasında annemin ve meslektaşlarımın desteğiyle ayağa kalktım. Yürümek gerçekten çok güzel, bunu anladım. Bazen insanlar elindekilerin kıymetini bilmiyor. Felaket başımıza geldiğinde anlıyoruz."

Ziyarete gelen mesai arkadaşlarını üniformalı gördüğünde çok duygulandığını anlatan Doğruer, emniyet teşkilatının ne kadar büyük bir aile olduğunu bu süreçte iyice anladığını anlattı.

Motosikletle çalışmayı çok özlediğini vurgulayan Doğruer, "Motosikletle çalışmayı seviyordum, yunuslarda çalışmayı seviyordum ama şimdilik burada çalışmam gerekiyor ve cinayet şubede de işimi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Umarım ileride motosikletli olurum. Yürümenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamış oldum. Yatakta bile sağa dönmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anladım. Hırs yaptım kazandım, en azından 6 ayda ayağa kalktım." ifadelerini kullandı.

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