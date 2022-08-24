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Yaşam

Aydın çevresi ile Muğla'nın kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın çevresi ile Muğla'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Ömer Olcay   | 24.08.2022
Aydın çevresi ile Muğla'nın kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey kesimlerinde saat 16.30'a kadar sürecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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