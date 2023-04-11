Dolar
19.29
Euro
21.05
Altın
2,004.18
ETH/USDT
1,915.90
BTC/USDT
30,027.00
BIST 100
5,111.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Avukatlık cübbesini çıkarıp, gençlere yüzme öğretmek için havuza koşuyor

Eskişehir'de 18 yıldır su sporları antrenörlüğü yapan ve hukuk fakültesini bitirerek geçen sene avukatlık mesleğine başlayan 3 üniversite diplomalı Çelik Erimez, iki işi bir arada yürütüyor.

Atahan Gezer  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Avukatlık cübbesini çıkarıp, gençlere yüzme öğretmek için havuza koşuyor Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Eskişehir

Çocukluğundan bu yana su sporlarıyla ilgilenen 41 yaşındaki Erimez, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Yan dal olarak Almanca Öğretmenliği Bölümünü de aynı sene tamamlayan ve iş hayatına atılan Erimez, su sporları antrenörlüğü lisansını alarak mesai saatleri dışında öğrencilerine eğitim vermeye başladı.

Yıllarca kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan Çelik Erimez, diğer yandan 18 yıl pek çok kulüpte antrenör olarak görev aldı. Bu süreçte 200 civarında sporcu yetiştiren Erimez, 100'den fazla madalya kazanılmasını sağladı.

Altı yıl önce eğitimine devam etmeye karar veren Erimez, hukuk fakültesine girebilmek için boş zamanlarında üniversite sınavlarına hazırlandı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Erimez, 2021'de mezun olduktan sonra geçen sene büro açarak avukatlığa adım attı.

Avukatlık cübbesini giyen Erimez, su sporları tutkusundan vazgeçmedi. Duruşma salonlarındaki mesaisinin ardından haftada 3 gün Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'na giderek kurucusu olduğu ve başkanlığını yürüttüğü kulüpte yaklaşık 50 çocuk ile gence yüzme öğreten Erimez, hafta sonları da zamanının çoğunu burada geçiriyor.

Erimez: "Bir idealiniz varsa, sonuna kadar gitmelisiniz"

Avukat Çelik Erimez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yaşındayken su sporlarına ilgi duymaya başladığını söyledi.

Su altı hokeyi ve ragbisi ile monopalet (iki ayağın tek palette sabit kaldığı yüzme stili) branşlarında hem bireysel hem takım olarak başarılar elde ettiklerini belirten Erimez, idarecilik görevlerinde de bulunduğunu anlattı.

Yıllar boyu yüzme dalında milli hakemlik yaptığını ifade eden Erimez, "İşimden arta kalan zamanlarımda antrenörlük yaparken, serbest mesleğe atılma ihtiyacı duydum. Böylece hukuk okumaya karar verdim." dedi.

Erimez, üniversite okumanın kendisi için "bitmek bilmeyen bir arayış" olduğunu vurguladı. Hukukun da kendisi için bir arayış olduğunu kaydeden Erimez, avukatlığı kutsal bir meslek olarak gördüğünü ifade etti.

Kendisinin de bu süreçte yol almaya çalıştığını dile getiren Erimez, "İş dışında su sporları antrenörlüğüm devam ediyor. Yılda en az 3 kez yurt dışına müsabakalara gidiyoruz. Bir idealiniz varsa, sonuna kadar gitmelisiniz. Hukuk ve su sporlarının birlikte götürülmesi çok zor ancak bu yoğunluk beni yormaktan çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,7 milyon liralık kaçak bilgisayar ve aksamı ele geçirildi
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Yargıtaydan kadroya alınan taşeron işçilerin tazminat ve izin alacakları hakkında emsal karar

Benzer haberler

Avukatlık cübbesini çıkarıp, gençlere yüzme öğretmek için havuza koşuyor

Avukatlık cübbesini çıkarıp, gençlere yüzme öğretmek için havuza koşuyor

TEI'nin havacılık motorları, yeni mobil üniteyle Doğu Anadolu'da yüksek irtifada test edilebilecek

Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 12'si asker 14 kişi yaralandı

Eskişehirli akademisyen ekibiyle yeni nesil mikrobiyal gübre geliştirdi

Eskişehirli akademisyen ekibiyle yeni nesil mikrobiyal gübre geliştirdi
Eskişehir'e yerleşen Hataylı depremzede ramazan yardımlarını koordine ediyor

Eskişehir'e yerleşen Hataylı depremzede ramazan yardımlarını koordine ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılar hiçbir zaman kabul edilmeyecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılar hiçbir zaman kabul edilmeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet