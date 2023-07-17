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Yaşam

Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda gelişleri devam ediyor.

Gökhan Balcı  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

İzin döneminin başlamasının ardından yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan Türkler, uzun bir yolculuğun ardından sınır kapılarındaki pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapıyor.

Yurda gelişte en çok Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanmayı tercih eden Avrupa'dan gelen Türklerden Fransa'da yaşayan Erol Filiz, AA muhabirine, eşi ve iki kızıyla birlikte tatilini geçirmek için vatan yolculuğuna çıktığını söyledi.

Memleketi Bursa'ya gideceğini belirten Filiz, "Yolculuk normal şartlardan biraz daha uzun sürdü bu yıl. Sırbistan ve Bulgaristan'a girişlerde biraz problemimiz oldu çünkü orada büyük bir yoğunluk vardı. Ülkemize geldiğimiz için sevinçliyiz. Vatanımız bizim burası. Bayrağımızı, camilerimizi gördüğümüz için mutluyuz." diye konuştu.

Filiz, ailesini ve yakınlarını ziyaret edip daha sonra Muğla'da tatil yapmayı planladığını dile getirdi.

Almanya'dan gelen Abdullah Çeçen de vatanına geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Selimiye Camisi'ni ziyaret edip yola devam edeceklerini belirten Çeçen, "Vatana gelince duygulanıyorsunuz. Aşırı duygu yüklüyüz. Manevi bir yoğunluk oluyor." dedi.

Çeçen, izin dönüşü trafiğe takılmamak için 3 hafta sonra Türkiye'den ayrılacağını ifade etti.

Almanya'dan gelen Asım Taşçı da tatilini memleketi Uşak'ta geçireceğini söyledi.

Sınırdan giriş yaptığında bayrağı görünce heyecanlandığını belirten Taşçı, "O bizim gurur kaynağımız. Gördüğümüz zaman içimize sevinç doluyor. O kadar yoldan sonra memleketimize gelince seviniyoruz." dedi.

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