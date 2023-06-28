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Yaşam

Avrapa'da yaşayan Türkler, Kurban Bayramı için yurda gelmeyi sürdürüyor

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Avrupa'da yaşayan Türklerin, Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Dursun Demirkıran, "Bayram için geldik, vatan için 3 bin kilometreden geliyoruz ama buna değer." dedi.

Gökhan Zobar  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Avrapa'da yaşayan Türkler, Kurban Bayramı için yurda gelmeyi sürdürüyor

Edirne

Avrupa'da yaşayan Türkler, uzun ve yorucu yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Bayrama Türkiye'de kavuşan Avrupa'da yaşayan Türkler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Avusturya'dan gelen Abbas Ünal, AA muhabirine bayrama yurda giriş yapınca duygulandığını söyledi.

Ünal, şöyle konuştu:

"Sıla hasretine hiç dayanamıyoruz. Vatana gelip Türk bayrağını gördüğümüzde yorgunluk bitiyor. Sınırdan geçip cami minarelerini ve bayrağı görünce uykudan uyanmış gibi oluyor. Bizim milletimiz gibi bir millet dünyada yok. Bayrama da eriştiğim için mutluyum. Mezar ziyaretleri yapacağım, kurbanımızı keseceğiz ve yakınlarımızla bir araya geleceğiz. Çok mutluyuz. Bayramı Türkiye'de kutlamak çok güzel. Yurt dışında bayram olmuyor."

İsviçre'den gelen Dursun Demirkıran, bayramı baba ocağı Kastamonu'da geçireceklerini dile getirdi.

Memlekette bayramın bir başka geçtiğini ifade eden Demirkıran, "Bayram için geldik. Vatan için 3 bin kilometreden geliyoruz ama buna değer. Ülkemize girdik, Allah'a şükürler olsun. Tüm gurbetçilere kazasız belasız yolculuklar diliyorum." dedi.

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