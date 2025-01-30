Dolar
35.78
Euro
37.40
Altın
2,795.47
ETH/USDT
3,251.10
BTC/USDT
105,401.00
BIST 100
10,082.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında denize açılan balıkçılar, av peşindeki orkinosları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı

Çanakkale

Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, avlanmak için "Kızılelma" adlı teknesiyle oğlu Efe Özdemir ve kardeşleriyle Gökçeada'dan denize açıldı.

Zürafa Kayalıkları mevkisinden parakete takımını denize bırakan balıkçılar, avlanmak için yüzeye çıkan orkinoslara rast geldi.

Özdemir ve beraberindekiler, yem atarak besledikleri orkinosları yakalamak için denize olta bıraktı. Oltanın ucundaki yemi de alarak hızla uzaklaşan orkinoslar, denizin derinliklerinde kayboldu.

Balıkçılar, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığından Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Bakan Kurum: Depremden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde 2 bin 175 konut tamamlandı
Düzce'de "trafikte fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı
İstinaf, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında kararını verdi
Türkiye'den, ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı

Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet