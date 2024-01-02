Dolar
29.72
Euro
32.60
Altın
2,067.02
ETH/USDT
2,394.70
BTC/USDT
45,380.00
BIST 100
7,567.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programında konuşuyor
logo
Yaşam

Atlı kızakçılar, Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının artmasını bekliyor

Ardahanlı atlı kızakçılar, turistleri gezdirebilmek için Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasını bekliyor.

Günay Nuh  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Atlı kızakçılar, Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının artmasını bekliyor Fotoğraf: Günay Nuh / AA

Ardahan

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün, son günlerde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle Ardahan tarafındaki yüzeyinin büyük bölümü buzla kapladı.

Atalay mevkisindeki atlı kızakçılar, buz üstüne çıkmak için yer yer kıyı kesimlerde 3 santimetreye varan buz kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasını bekliyorlar.

Atlı kızakların çıkamadığı gölün kıyı kesimlerine gelen vatandaşlar ise gezinti yapıp fotoğraf çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, gazetecilere, Çıldır Gölü'nün bölge için çok önemli bir turizm değeri olduğunu söyledi.

Gölün her mevsim turist çektiğini dile getiren Dede, "Havalar iyice soğudu. Biz de Çıldır Gölümüzün tamamen ve kalın bir buz tabakasına ulaşmasını bekliyoruz. Böyle devam etmesi halinde bir hafta içinde kızaklar ve diğer etkinlikler buz üstünde yapılacak." dedi.

Atlı kızakçı Alper Topkaya da buzun kalınlaşmasını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Atlı kızağımla göl kıyısına geldim. Buzun üstüne çıkmasam da atlı kızak ile fotoğraf çekmek isteyenler oluyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 45 gündür aranıyor
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik Köstebek operasyonunda 33 şüpheli yakalandı
Bakan Bayraktar, petrol sahalarına ismi verilen şehitlerin aileleriyle telefonda görüştü

Benzer haberler

Atlı kızakçılar, Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının artmasını bekliyor

Atlı kızakçılar, Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının artmasını bekliyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
Aras Dağları'nda tipi ve fırtına "kar şelalesi" oluşturdu

Aras Dağları'nda tipi ve fırtına "kar şelalesi" oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet