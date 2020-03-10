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Yaşam

Atıklardan yaptığı kuş heykelleriyle çevre kirliliğine dikkati çekiyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak için atık metal, plastik ve elektronik kartlardan kuş heykelleri yapıyor.

Burak Milli   | 10.03.2020
Atıklardan yaptığı kuş heykelleriyle çevre kirliliğine dikkati çekiyor Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek için mozaik ustası Mervan Altınorak ve eşi çevreden çatal, kaşık, buji, bilye ve elektronik kart gibi çeşitli atık parçalar topladı.

Bunları atölyesinde bir araya getiren Altınorak ailesi, 5 aylık çalışmanın ardından çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla nesli tükenme tehlikesi altındaki kelaynak başta olmak üzere flamingo ve tavus kuşu heykeli yaptı.

Mozaik ustası Altınorak, AA muhabirine, eserleri hem çevre kirliliğine dikkati çekmek, hem de atıkların geri dönüşümünü göstermek adına eşiyle yaptığını söyledi.

Amaçlarının temiz bir çevre mesajı vermek olduğunu dile getiren Altınorak, daha öncede birçok defa farklı eserler üzerinde çalışmalar yaptığını anlattı.

Bu çalışmasında kuş türlerini ele aldığını aktaran Altınorak, "Eserlerde metal ve plastiklerin yanı sıra elektronik kartları kullandık. Bunları kullanmamızın amacı da elektroniğin getirdiği güzelliklerin yanı sıra götürdüklerine de vurgu yapmak. Yaklaşık 5 ayda tamamladığımız 3 kuş türünde yaklaşık 15 bin parça kullandık." ifadelerini kullandı.

Altınorak, eserlerin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Mardin'de sergileneceğini kaydetti.

Nur Altınorak da, eşine yardımcı olmanın yanı sıra çeşitli eserler üretmekten mutluluk duyduğunu vurguladı.


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