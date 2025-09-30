Dolar
41.59
Euro
48.89
Altın
3,802.14
ETH/USDT
4,166.00
BTC/USDT
113,291.00
BIST 100
11,002.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Atatürk Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu adacıklar gün yüzüne çıktı

Türkiye'nin en büyük sulama ve enerji kaynaklarından biri olan Atatürk Barajı'nın Adıyaman'ın Samsat ilçesi kısmında, suların çekilmesi nedeniyle adacıklar gün yüzüne çıktı.

Orhan Pehlül  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Atatürk Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu adacıklar gün yüzüne çıktı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık ve küresel ısınma nedeniyle barajın su seviyesinin gözle görülür şekilde düştüğünü belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaşanan kuraklığın etkilerini Atatürk Barajı'nda çok net gördüklerini dile getiren Fırat, şöyle konuştu:

"Meteoroloji verilerine göre son 52 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Biz de bunu Atatürk Barajı kıyısında çok net hissediyoruz. Daha önce Samsat yazısının bulunduğu yere kadar su vardı. Şimdi bazı bölgelerde ise 150-200 metreye varan su çekilmesi meydana geldi. Çiftçilerimiz yeterli sulama yapamadı. Yağışların olmayışı tarımda ciddi kuraklığa yol açtı. Gölette sular çekilince adacıklar ortaya çıktı. Hayatımız boyunca ilk kez böyle görüntülerle karşılaşıyoruz. Ayrıca sular çekildikçe daha önce hiç görmediğimiz ada ve adacıklar ortaya çıkmaya başladı. Suyun turkuaz rengi ve kıyısındaki beyaz toprak yapısıyla gölet adeta Maldivlere benziyor."

Fırat, su altında kalan bazı tarihi bölgelerin de çekilmeler nedeniyle kısmen gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Bölgede balıkçılık yapan Mustafa Tümay ise kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin bu kadar düştüğüne daha önce hiç şahit olmadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor
MSB: Doğu Akdeniz'deki gemilerimiz ihtiyaç duyulması halinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi

Benzer haberler

Atatürk Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu adacıklar gün yüzüne çıktı

Atatürk Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu adacıklar gün yüzüne çıktı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye son 20 yılda eğitim ve öğretimde çağ atladı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutlarında sona gelindi

Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde 8 oda mezarı bulundu

Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde 8 oda mezarı bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet