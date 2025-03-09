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Yaşam

Ata mesleği arıcılığı sürdüren genç ziraat mühendisi, 800 kovanda bal üretiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mehmet Yılmaz, ata mesleği arıcılığı yaklaşık 800 kovanda bal ve ana (kraliçe) arı üreterek devam ettiriyor.

Ali Ballı  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Ata mesleği arıcılığı sürdüren genç ziraat mühendisi, 800 kovanda bal üretiyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Turizmin yanı sıra tarım ve hayvancılığın da yoğun olduğu Muğla'da, arıcılık önde gelen sektörler arasında yer alıyor.

Muğla'nın ünlü turistik ilçesi Bodrum'da da çok sayıda aile arıcılıkla uğraşıyor.

İlçenin Mazı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Yılmaz, dedesinden babasına, babasından kendisine geçen arıcılık tutkusunu daha modern tekniklerle sürdürüyor.

Bal üretiminin yanında verimli ve hastalıklara dayanıklı arı kolonileri yetiştirmek için ana arı üretimine yoğunlaşan Yılmaz, Türkiye'nin farklı şehirlerine ve yurt dışına ürün gönderiyor.

Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, arı sağlığını ön planda tutarak verimli üretim yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kendini bildi bileli arıcılıkla uğraştığını belirten Yılmaz, "Okula gitmeden önce de kovanların arkasında polen topluyordum. Bu bizim ata mesleğimiz olduğu için dededen bize geçti. Şu anda yaklaşık 800 kovanımız var. Üretime devam ediyoruz." dedi.

Balın yanında propolis, arı sütü, arı ekmeği, erkek arı larvası ve ana arı ürettiklerini anlatan Yılmaz, 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığından ana arı ve arı sütü üretimiyle ilgili eğitim aldığını ve bu eğitimin kendisini geliştirmesini sağladığını dile getirdi.

Yurt dışından da siparişler alıyor

Yılmaz, yılda yaklaşık 6 kilogram civarında arı sütü, 2 bin de ana arı ürettiklerini ifade ederek, "Bodrum'da şu anda ana arı üretimini ben yapıyorum. Bu işin zorlukları da var. En büyük sorunu iklim kaynaklı. Artan sıcaklıklar, doğayı çok fazla etkilediği için en büyük sıkıntımız bu. Ürünlerimizi Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz ayrıca Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerden de siparişler alıyoruz." diye konuştu.

Arıcılığın kendisi için bir tutku olduğunu ve işini severek yaptığını anlatan Yılmaz, "Haftanın 7 günü arılarımla ilgileniyorum. Onlarla çok güzel bir bağ kurdum, evlatlarım gibi oldular. Ömrüm yettiğince yapacağım hatta çocuklarımın da bu işi yapmasını istiyorum. Ürettiğimiz ürünlerden tüm insanlarımız faydalansın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yılmaz, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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