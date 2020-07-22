Euro
7.91
Dolar
6.85
BIST 100
118,304.88
Altın
1,854.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nda yaptığı konuşma
logo
Yaşam

Asırlık lezzet çeçil peyniri için kazanlar imece usulü yakılıyor

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentlerin başında gelen Kars'ta kadınlar, yöreye özgü çeçil peynirini imece usulü üretmek için kolları sıvadı.

Hüseyin Demirci   | 22.07.2020
Asırlık lezzet çeçil peyniri için kazanlar imece usulü yakılıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci / AA

Kars

Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır yöresinde, yüzyıllardır kahvaltı sofralarını süsleyen çeçil peyniri, geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinin 2 bin rakımlı meralarında doğal ortamda beslenen ineklerin sütünden çeçil peyniri üretimi için kazanlar yakıldı.

Yöre kadınları, ilk olarak ineklerden sağdıkları sütü makineden geçirerek kaymağından ayırıyor. Bu işleminin ardından yağından arındırılan süt, mayalanarak bir saat dinlendiriliyor.

Yakılan tandır ve ocaklardaki kazanlara doldurulan süt burada yarım saat kaynatıldıktan sonra, kadınlar tarafından tel tel olana kadar zorlu yoğurma işleminden geçiriliyor.

Kahvaltı sofralarını süslüyor

Koyun ya da keçi derisinden hazırlanmış tuluklara basılarak kış için hazır hale getirilen peynir, bu meşakkatli yolculuğun ardından kahvaltı sofralarını süslüyor.

Peynir üreten kadınlardan Sayime Al, AA muhabirine, sezonun ilk çeçil peynirini üretmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Çeçilin büyük emeklerle üretildiğini ifade eden Al, şöyle konuştu:

"Akşamdan sütlerimizi hazır hale getiriyoruz ve sabah kalktığımızda kazanları yakıp sütü pişirmeye başlıyoruz. Çeçil peynirini kendimiz yaptığımız için sağlıklı olduğundan sofralarımızdan eksik olmuyor. Ayrıca çeçili kendimiz tuluklara basarak göğermiş hale getiriyoruz. Yöremizde yüzyıllardır çeçil peyniri üretiliyor. "

Kadınlardan Aysel Al da çeçil peynirini imece usulü yaptıklarını belirterek, "Yüzyıllardır süren çeçil peyniri geleneğini devam ettiriyoruz. Çeçil peyniri çok sağlıklı ve lezzetli, herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 114 bini geçti
ABD'de Kovid-19'a yakalanan Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den Türkiye'deki mücadeleye övgü
Lüksemburg'da atık sularda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 vaka sayısı 64 bini geçen Belçika yeni normalleşme aşamasını erteliyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle 138 sağlık personeli hayatını kaybetti

Benzer haberler

Konya'nın meşhur Kembos peyniri mağarada olgunlaşıyor

Konya'nın meşhur Kembos peyniri mağarada olgunlaşıyor

Asırlık lezzet çeçil peyniri için kazanlar imece usulü yakılıyor

Erzurum'un asırlık kumaşı 'ehram'dan maske üretiliyor

Kars'ta 102 bin 98 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kars'ta 102 bin 98 kök Hint keneviri ele geçirildi
Libyalı kadınlar 'ortadan kaybolan' yakınları için eylem yaptı

Libyalı kadınlar 'ortadan kaybolan' yakınları için eylem yaptı
Kovid-19'u yenen paramedik: Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir

Kovid-19'u yenen paramedik: Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir