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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın stajyerleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Yaşam

Aşevinin sebzeleri kaymakamlığın oluşturduğu bahçeden karşılanıyor

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaymakamlığın bir dekar alana kurduğu bahçede, ilçedeki yaşlı ve engellilerin yemeğini sağlayan aşevinin sebze ihtiyacı karşılanıyor.

Ömer Ertuğrul   | 17.08.2022
Aşevinin sebzeleri kaymakamlığın oluşturduğu bahçeden karşılanıyor

Yozgat

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla hayata geçirdikleri "Dezavantajlı Hanelere Yemek Projesi" ile her gün 180 eve sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Bu yıl aşevinin sebze ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçe merkezinde Hazineye ait bir dekar alanı bahçeye dönüştürdüklerini belirten Açıkgöz, burada domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan gibi sebzelerden yetiştirdiklerini ifade etti.

Açıkgöz, bahçenin bakımını aşevinde çalışan personelin gönüllü yaptığını anlatarak, "Yemeklerden faydalanan vatandaşların yaş ortalaması 75, en yaşlısı 106 yaşında. Vatandaşlarımızın her şeyin en iyisini, en kalitesini ve sağlıklarına uygun olanlarını yemelerini istiyoruz. Bu düşünceden hareketle organik ürünlerin yetiştirildiği bir bahçe kurduk. Damlama sulama sistemi kurarak hem bölgedeki çiftçilere örnek bir bahçe oluşturmayı amaçladık hem de aşevinde kullanılan ürünlerin organik olmasını istedik. 3 haftadır bahçeden topladığımız sebze ile yemeklerimizi yapıyoruz." dedi.

İlçede vatandaşların da bahçelerinde ürettiği ürünlerden aşevine getirdiğini ifade eden Açıkgöz, katkı sunanlara ve bahçede gönüllü çalışan personele teşekkür etti.

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