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Yaşam

Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimleri karla beyaza büründü.

Yusuf Okur  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Artvin'de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

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Ardanuç ilçesindeki Bilbilan Yaylası ve Geçitli köyü ile Şavşat'ın Sahara ve Arsiyan yaylalarında kar etkili oldu.

Kar nedeniyle sürülerini otlatmak için meralara çıkaran hayvan sahipleri zor anlar yaşadı.

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