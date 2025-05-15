Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimleri karla beyaza büründü.
Artvin
Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Artvin'de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
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Ardanuç ilçesindeki Bilbilan Yaylası ve Geçitli köyü ile Şavşat'ın Sahara ve Arsiyan yaylalarında kar etkili oldu.
Kar nedeniyle sürülerini otlatmak için meralara çıkaran hayvan sahipleri zor anlar yaşadı.