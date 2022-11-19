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Yaşam

Artvin'deki Karagöl, ziyaretçilerini sonbahar renklerinin suya yansıdığı görüntülerle karşılıyor

Artvin'de, ender ve eşsiz güzelliğe sahip Karagöl, sonbahar renklerine büründü.

Anıl Aydın   | 19.11.2022
Artvin'deki Karagöl, ziyaretçilerini sonbahar renklerinin suya yansıdığı görüntülerle karşılıyor Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Ardahan

Ardahan'a 52 kilometre, Artvin'in Şavşat ilçesine de 22 kilometre uzaklıktaki "doğa harikası" Karagöl'e Karadeniz'in engebeli yolları ile ulaşılıyor. 

Gölün etrafını kaplayan ladin, sarıçam ve ahlat ağaçları, göle sonbaharda ayrı bir renk katıyor.

Gölün durgun suyuna yansıyan görseller, gölü doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline getiriyor.

Karagöl, suyun berraklığıyla içindeki balıkları da misafirlerine gösterebiliyor.

Erzurum'dan ailesi ile gelen Enes Demir, AA muhabirine. Karagöl'ün doğal bir güzelliği sahip olduğunu söyledi.

Daha önce de Karagöl'e geldiğini anlatan Demir, "Bu kez biraz daha fazla kalmak istiyoruz. Burayı daha yakından ve ayrıntılı tanımak istiyoruz. Çünkü engebeli yollara rağmen gelmemize değdi." ifadelerini kullandı.

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